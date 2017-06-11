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Журналістка: найстрашніше в політиці навіть не кумівство, а, коли два опонента готові вбити одне одного на камери, а off-records обіймаються

Журналістка: найстрашніше в політиці навіть не кумівство, а, коли два опонента готові вбити одне одного на камери, а off-records обіймаються
Відома українська журналістка і телеведуча Марина Данилюк-Ярмолаєва на своїй сторінці в Facebook пише про те, що вона відносить себе до тих циніків, котрі після новини про хрестини доньки Шуфрича за участі Володимира та дружини Медведчука Оксани Марченко одразу подумала, із чиїм елітним сином ця дівчинка одружиться років через двадцять п'ять.

За словами Марини Данилюк-Ярмолаєвої, в українській політиці кумівство звична справа. Луценки і Порошенка куми Стецям. Богомолець – кума Ірини Кільчицькоі і сім'ї Черновецьких. Бойко – кум Фірташу. Деркач із Литвином одружили дітей і мають спільних внуків. Один із братів Буряків є кумом Ющенка. Ще в кумах останнього Михайло Саакашвілі, Юрій Павленко та Володимир Гришко. Славнозвісна співачка Оксана Білозір узагалі елітна кума одразу двох президентів: Порошенка та Ющенка.

«Були в політиці пари, які одружилися або крутили інтрижки паралельно із нудними засіданнями ради, уряду, міськрад. Найстрашніше в політиці навіть не кумівство, а, коли два опонента готові вбити одне одного на камери, а off-records обіймаються, сміються і кажуть: «Класне шоу ми зробили!», – резюмувала журналістка.
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