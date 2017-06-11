Мозговий: після референдуму в Криму Навальний має всі шанси запропонувати референдум в Курській чи Брянській області

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Российский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Український блогер і відомий громадський діяч Іван Мозговий на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що всі росіяни дивно мислять. У тому числі псевдодемократ і так званий російський опозиціонер Олексій Навальний.Як пише Іван Мозговий, якщо припустити, що захоче незалежності Курська область РФ, голосують тільки дорослі мешканці цієї області чи всі громадяни Росії? Звичайно, всі громадяни Росії. Чому? Тому що територія Курської області належить усім росіянам, а от Чечня може голосувати сама, бо це інша нація, яка має елементи національної державності, колись вони були більшими, і її земля не належить росіянам, а вони не мають іншої держави. Тому частина росіян Криму не може розпоряджатися кримською землею, яка є власністю України як унітарної держави.«Росіяни в Криму не мали державності національної – автономія була територіальною. Тому Навальний повинен запропонувати референдум по незалежності Криму, в якому візьме участь усе населення України, яке скаже: віддає воно свою землю Росії чи ні, а потім може пропонувати референдуми по незалежності Курської, Брянської й інших областей...», – резюмував Мозговий.