Активисты защиты русского языка просят Порошенко не цитировать русских классиков, а то в России останутся только мемуары Брежнева

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Популярный украинский блогер Сергей Марченко на своей странице в Facebook пишет о том, что после совещания в администрации президента РФ Владимира Путина выяснилось, что Лермонтов не писал «Прощай, немытая Россия!».Как пишет Сергей Марченко, кроме того, Гоголь не писал «Мертвые души». Это ошибка верстальщика. На самом деле, гениальный писатель, предвосхищая свое время, писал роман о Владимире Путине «От мертвого осла уши». Изучается аутентичность романа Льва Толстого «Анна Каренина», заслуживающие доверия источники в Кремле сообщают, что есть веские основания утверждать, что в оригинале роман называется «Алина Кабаева».«На несанкционированном митинге в Санкт-Петербурге активисты защиты русского языка отправили президенту Украины Петру Порошенко слезную мольбу не цитировать больше никого из русских классиков, а то в России из литературы останутся только мемуары Брежнева», – резюмировал блогер. Напомним, на концерте, посвященном предоставлению Украине безвиза, президент Украины Порошенко процитировал стихотворение российского писателя Лермонтова «Прощай, немытая Россия», подчеркнув то, что Украина окончательно прощается с российской империей.