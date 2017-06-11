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СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Блогер: хватит ныть о ненужности безвиза, мои родители имеют общий доход на уровне средней зарплаты и постоянно ездят в ЕС

Блогер: хватит ныть о ненужности безвиза, мои родители имеют общий доход на уровне средней зарплаты и постоянно ездят в ЕС
Популярный в Украине блогер Кирилл Данильченко на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что уже невозможно слушать нытье людей про 200 долларов зарплаты и безвиз, что не за что ехать, что, кто ездил те и будут, а остальные последний хрен без соли доедают.

«Люди, вы упоролись. Больше ста лет в этой стране можно было выехать или в Болгарию с сотрудником КГБ в группе или в составе армии наступающей на Варшаву в очередной раз. Все. Остальные нелегалами бежали в Канаду, Аргентину, меняли утки в Италии и покупали справки, что они ходят в синагогу...», – написал блогер.

Он подчеркивает, что нытье уже в прямом смысле невыносимо терпеть. Кирилл Данильченко пишет, что для того, чтобы опять ему не начали закидывать пустые разговоры, он пишет о том, что его мама, которая сейчас на пенсии, но продолжает работать, имеет 3400 гривен зарплаты плюс 1700 пенсии. Отец имеет заработка порядка 5000 гривен. Блогер пишет, что после выплаты кредитов, которые у родителей есть, остается сумма чуть выше одной средней зарплаты по Украине. В прошлом году были трижды за границей. В этом уже дважды. Автобусные туры, скидки, гостиницы, хостелы, поездки за мультивизой в Киев и Львов, гигабайты фото и впечатлений.
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