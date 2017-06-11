Эксперт: безвиз уже выполнил одну большую цель

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По состоянию на утро без виз в страны ЕС беспрепятственно прибыли 1300 украинцев. Можно спорить – много это много или мало, но на самом деле безвиз значительно раньше выполнил еще одну выдающуюся миссию. Мы возмущались, что Украине выставили жесткие требования, более 140 отдельных пунктов, для получения безвиза, но абсолютное большинство из них, за исключением буквально нескольких ритуальных, – это жизненно важные для нас законы и реформы. Об этом на своей странице в Facebook пишет известный украинский политолог Тарас Черновол.«Немножко знаю атмосферу Верховной Рады Украины, поверьте, не понаслышке. Большинство законопроектов, которые вошли в так называемый безвизовый пакет, нардепы явно не желали поддерживать. Одни, такие как «Батькивщина», «Самопомощь» и периодически Радикальная партия Ляшка – демонстративно и со скандалами, другие, многие нардепы из коалиции, особенно мажоритарщики, – тихонько вытаскивали карточки и убегали из зала», – написал Тарас Черновол.Он вспоминает, как президенту Порошенко удавалось их затроллить только постоянным апеллированием требованиями к безвизу. Те же е-декларации прошли и не были проголосованы только благодаря требованиям безвизового пакета. Поэтому безвиз уже сделал для нас как для правового государства невероятно много, а сейчас может еще больше сделать для каждого из нас.