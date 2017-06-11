Блогер рассказал, в чем главный смысл безвиза

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Украинский блогер Филипп Духлий на своей странице в Facebook пишет о том, что многие еще не понимают значение безвиза. Увидеть цивилизацию стало проще, дешевле и без лишних затрат времени – садишься в пятницу в машину или на поезд или на лоукост и проводишь выходные среди хорошего сервиса, чистых улиц, продуманного транспорта, парков, удобной инфраструктуры, отличного сервиса и приятной глазу архитектуры, смотришь как живут люди, общаешься с ними, знакомишься с их менталитетом, отношением к своему городу, стране.Как пишет блогер, потом возвращаешься в свой город, который тонет от малейшего дождя, где разрытый прорыв коллектора воняет третий месяц, где асфальт только на центральных улицах, а велосипедные дорожки – диво дивное, где маршрутки похожи на газенвагены, а дома красят в «вырвиглазный» розовый цвет, любимый цвет главного архитектора, где рубают деревья тысячами и не садят ничего, где на подоконниках лежит сантиметровая пыль через три дня потому что газоны – это излишество, где школы учат в три смены, а очередь в садик надо занимать с рождения, где в больницах роженицы умирают от аппендицита, а интерьер скорой похож на пыточную, где асфальт кладут в лужи по колено, а застройщик ставит свой дом там, где по генплану школа.«Возвращаешься в это все и наконец-то начинаешь понимать, что надо или не возвращаться в эту всю беспросветную тьму или надо включаться в изменение жизни вокруг себя, потому что в этом дерьме дальше жить нельзя. Вот в чем главный смысл безвиза», – резюмировал Филипп Духлий.