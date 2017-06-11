Блогер: можно по-разному относиться к безвизу, но для 14-15 и даже 20-летних украинцев – это билет в европейское будущее

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Украинский журналист Максим Щербина на своей странице в Facebook пишет о том, что совершенно по-разному можно относиться к получению Украиной безвиза. По большому счету не имеет огромного значения, считает ли кто-то безвиз неважным, открывал ли кто-то в полночь шампанское, встречал ли «безвиз» на границе или уже давно вдоль и поперек объездил всю Европу. Как отмечает блогер, помимо всего прочего, в сегодняшнем дне есть два важных момента.По словам журналиста, во-первых, есть четко очерченный во времени момент кардинального изменения, поворот, ведь большинство важных трансформаций происходит не мгновенно, а в результате накопления определенных смыслов. И поэтому мы их, как правило, замечаем лишь постфактум, а, значит, до конца не осознаем их значимости, но сегодня не так.«Во-вторых, и это «во-вторых», как мне кажется, гораздо важнее, чем «во-первых» - это те 14-15 и даже 20-летние, которые уже сегодня смогут запросто улечься на брусчатку в центре Европы и смотреть на тусклые, перекрываемые заревом вечернего города, но, тем не менее, различимые звезды. Как сложится их жизнь, кем и каким людьми они станут, как изменят окружающим мир?», – резюмировал Максим Щербина.