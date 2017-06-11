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СпецтемаРоссийский журналист рассказал о шокировавшем его контрасте в Украине

Блогер: слушая нытье Червоненко на Россия-1, так и хочется кричать: «а СБУ куда смотрит?»

Блогер: слушая нытье Червоненко на Россия-1, так и хочется кричать: «а СБУ куда смотрит?»
Известный украинский блогер и журналист Юрий Луканов на своей странице в Facebook пишет о том, что много украинцев успели посмотреть видео с Киселевской телепопомойки канала Россия-1, где Евгений Червоненко, бывший народный депутат, а ныне, с позволения сказать, телеведущий на канале NewsOne, плакался об ужасах украинизации. Изрядно потоптался Червоненко и по 75 процентах украинских языковых квот на телевидении. Рассказал, какой это ужас, что сколько-то миллионов граждан будут недовольны теперь телевизионными программами на государственном языке.

«У меня лично нет возражений относительно критики языкового квотирования, как и к любой критике в целом. Каждый имеет право на свою точку зрения. У меня вопрос к тому, где и как эта точка зрения была высказана», – отметил Юрий Луканов. По его словам, канал Россия-1 – это совершенно очевиден идеологический инструмент войны против Украины. Киселев и его бригада являются такими же головорезами, как и русские солдаты на фронте. Сами они не убивают, но промывают мозг своим и нашим соотечественникам, побуждая их брать в руки оружие и проливать кровь тех, кто не хочет здесь видеть «русский мир». Журналист подчеркивает, когда граждане Украины, а тем более такие, которые имеют рупор в виде целого телеканала, жалуются российским пропагандистам на трудности жизни в Украине, то они совершенно очевидно выступают на стороне этого самого врага. Так и хочется кричать: «а СБУ куда смотрит?».

«Я не являюсь противником общения с россиянами. Нравится нам это или нет, но они наши соседи и в космос они не полетят, даже если наши войска завтра установят желто-синий флаг над Кремлем. Хотим или не хотим, а должны общаться. Вопрос в том, что им говорить. Об их ответственности за войну? О лживости их телевидения? О криминальном характере их руководства? На месте Нацсовета я бы на NewsOne особенно тщательно контролировал соблюдение языковых квот. Пусть Червоненко не на словах, а на практике докажет свою любовь к певучему «украинскому языку», – отметил Юрий Луканов.
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