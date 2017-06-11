Журналист: В «ДНР» из-за безвиза рухнули скрепы

Известный украинский журналист Денис Казанский на своей странице в соцсети Facebook пишет, что из-за начала действия с сегодняшнего дня безвизового режима между Украиной и Евросоюзом, в самопровозглашенной «ДНР» люди больше интересуются биометрическими паспортами. Об этом сообщает replyua.net.
«Вот и наступило долгожданное 11 июня, и в «ДНР» буквально рухнули скрепы. В запрещенном в Украине «Вконтакте», начали распространяться многочисленные группы, которые предлагают в оперативном режиме, конечно, за соответствующее материальное вознаграждение, оформить биометрические паспорта Украины. Столь же большой наплыв желающих. К тому же, людей интересует, как можно сделать себе такой паспорт, чтобы не отправляться на подконтрольную Киеве территорию. Однако есть одна проблема: без выезда обойтись не получится, так как нужно проходить дактилоскопию», - отметил Казанский.
Вместе с тем, журналист заявил, что является сторонником свободной выдачи биометрических паспортов совершенно всем украинским гражданам, в частности тем, кто яро поддерживает «русский мир». «Пускай поедут и посмотрят, какая жизнь в нормальных странах. Иначе из их головы нельзя искоренить сталинщину и мракобесие», - сделал вывод журналист.