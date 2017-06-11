Казанський: Мешканці «Л/ДНР» почали прозрівати щодо Росії

Підконтрольні Росії терористичні війська продовжують вдаватися до залякування мешканців окупованих територій Донбасу та погрожують їм розправою та застосуванням жорстких методів насильства. Як інформує replyua.net, у якості того, що відбувається у самопроголошених «республіках», відомий в Україні журналіст Денис Казанський опублікував на своїй Facebook-сторінці відверте зізнання місцевого жителя Макіївки. У тому числі, підкреслив журналіст, чоловік наголосив, що лише випередив по дорозі до Макіївки «військових», а ті швидко його наздогнали, протаранили і змусили вийти з машини.
«Задню частину мого автомобіля повністю розбили, УРАЛ ударив у зад. Після цього військові вибігли та почали погрожувати, що у мене немає жодного права обганяти військових, зараз відвеземо тебе на поля закопаємо і тому подібне, що на дорозі розправа будемо тощо ... Таке у нас свавілля серед військових», - написав він.
Що стосується самого Казанського, то він іронією зазначив, що віднині на Донбасі життя покращилося та «вже не таке, як за часів хунти». «Мешканці Макіївки, яких звільнили від фашистів, тепер з насолодою спілкуються із захисниками Донбасу. Тепер всім добре. Не те, що за часів правління проклятої хунти», - резюмував він.