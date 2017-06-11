В українських концертах з нагоди «безвізу» побачили елементи «совка»

Журналіст Євген Кузьменко назвав українське святкування вступу в силу безвізового режиму з Європою «совковим». Про це свідчить запис на його сторінці в соцмережі Facebook, передає replyua.net. «Як це по-нашому - титанічними зусиллями прорубати безвіз в Європу - і тут же організувати совкову, але з політтехнологічних душком, компанію з відзначенням: з концертами, вказівками держави по згону публіки. Так би мовити, щоб пам'ятали. Щоб не забували благодійників», - написав він.
Кузьменко також іронічно запропонував святкувати будь-яка подія. «Давайте ж не зупинятися - і запалювати з кожного приводу. Он у Росії відзначили річницю відкриття Олімпіади в Сочі, річницю приєднання Криму? - скоро і ми будемо відзначати річницю безвізу?», - додав журналіст.
Нагадаємо, що напередодні в Інтернеті з'явилася новина про те, що вчителів Печерського району Києва примусово зганяють на святкування з нагоди українського безвізу. Водночас, на сторінці Печерської районної державної адміністрації у Facebook цю новину спростували. Зокрема, чиновники наголосили, що начальник управління освіти та інноваційного розвитку не давав ні усних, ні письмових розпоряджень щодо забезпечення участі працівників установ освіти району в цьому заході.