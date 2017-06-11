Блогер: не забывайте, какую цену мы заплатили за европейское будущее, поэтому мы достойны членства в НАТО и интеграции в ЕС

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Украинский блогер Андрей Швец на своей странице в Facebook пишет о том, что вчера король Нидерландов подписал закон, который ратифицирует Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом, поставив наконец-то точку в этом вопросе. Сегодня Украина получила безвизовый режим с 30 странами шенгенской зоны.По словам блогера, наряду с безвизом Украина окончательно слезла с монопольной газовой иглы и уже почти два года не покупает газ у Российской Федерации. К тому же «Нафтогаз» выиграл дело в Стокгольмском арбитраже у «Газпрома». «Мы смогли стабилизировать гривну, остановить рецессию экономики и накопить запасы золотовалютных резервов. В Украину уже зашли крупнейшие лоукосты. Ведутся переговоры об отмене роуминга для украинцев в странах ЕС. Мы с нуля создали обученную, оснащенную и боеспособную армию. Это у нас мощное волонтерское движение, которое на своих плечах вынесло Украину в самые черные дни ее новейшей истории», – написал Андрей Швец.Он добавляет, что прежде, чем отмечать шампанским эти и другие достижения, неплохо было бы обернуться и вспомнить, что за все это мы заплатили очень высокую цену: начиная холодными ночами Майдана и заканчивая ежедневными сводками с фронта о потерях. За три года войны, кризиса и тотального сопротивления как внешних, так и внутренних врагов, мы прошли колоссальный путь, от безнадежной страны, которой управлял уголовник, то государства с вполне радужным европейским будущим. Поэтому, мы достойны безвиза. Мы достойны ассоциации. Мы достойны членства в НАТО и интеграции в Евросоюз. Счет за все нами уплачен сполна.