Политолог: оказывается грузинам больше нужен безвиз, чем нам?

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Украинский политолог и блогер Андрей Плахонин на своей странице в Facebook пишет о том, что смешно назвать «масштабным празднованием» на Европейской получение Украиной безвиза. «Мы совсем разучились праздновать, если не «Евровидение» или победу украинской сборной, или это не выстраданный всей страной за 3 года безвиз?», – написал Андрей Плахонин.Он вспоминает, что в 23:30 вышел с эфира в Жовтневом и хотел присоединиться к празднованиям в центре столицы, а концерт уже закончили. Безвиз в час ночи по Киеву 11-го июня, а у нас уже в 23:30 10-го отгуляли – согнанным по разнарядке бюджетникам в кровать пора по домам. Ни рекламы концерта, ни креатива, ни размаха – и 10% нет от того, как праздновали грузины. Оно им что, больше чем нам было нужно?«Руководство города и страны что, мыслями с Медведчуком на крестинах у Шуфрича? - Ради галочки что-то там провели, и славно? С «немытой Россией» президент попрощался и тут же, здравствуй, УССР... Шел по ночи пешком домой, вспоминал этот «совок», и думал, а не поспешил ли с безвизом Евросоюз. Мы тут еще и в буднях и в праздниках пока от Дня Нептуна недалеко ушли», – резюмировал блогер.