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Волонтер: где Российская империя, Ленин, Сталин, Гитлер, СССР? Их нет, а Украина есть. Вот и РФ не будет, а Украина останется

Волонтер: где Российская империя, Ленин, Сталин, Гитлер, СССР? Их нет, а Украина есть. Вот и РФ не будет, а Украина останется
Известный украинский блогер и военный волонтер Мирослав Гай на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сегодня русские пытаются омрачить Украине получение безвиза с ЕС активным артиллерийским огнем. «Запомните, чего нам стоит продвижение на Запад, в цивилизацию – Майдан и жизни тысячей украинцев, которые погибли в освободительной войне против империи. И мы победим. Империи всегда, рано или поздно, проигрывают и распадаются. Где Российская империя, Ленин, Сталин, Гитлер, СССР? Их нет, а Украина есть. Вот и РФ не будет, а Украина останется», – написал волонтер.

По его словам, когда-нибудь, все страны и державы на планете соединяться в одну и границы будут только культурные, а не территориальные и, приезжая к нам, без КПП или погранпунктов, любой и так будет знать, что он в Украине, потому как язык тут другой, а такого борща нигде не подают. Ведь между Францией и Германией нет границ, но ты страны не перепутаешь. Русские варвары, тоже будут приобщены к культуре, после ввода на их ядерные объекты международных войск.

«Правда восстановление после этой процедуры будет очень долгим и мы, как соседи, должны будем всячески помочь. Конечно, буряты или якуты не в нашей компетенции, но Кубань как минимум, восстанавливать нам и уже нужно продумывать способы подвозы туда «гумманитарки». Все-таки наша родная земля.
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