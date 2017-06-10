Если Станко награждают за заслуги перед Минобороны, то у меня вопрос, кому эти заслуги в нашем Минобороны были выгодны, – блогер

Известный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в соцсети Facebook возмущается тем фактом, что министр обороны Степан Полторак наградил журналистку Станко. Блогер поясняет, что это та самая Станко, которая год назад притащила на передок российскую журналистку, впоследствии слившую позиции наших россиянам.
Екатерина Золотарева пишет, что именно в контексте этого вопиющего случая она в свое время разговаривала с начальником Генштаба Виктором Муженко на предмет срочной необходимости пересмотра порядка допуска журналистов на «передок», а также введения должности пресс-офицера.
«Честно – я просто в глубоком недоумении. Если Станко награждают за заслуги перед Минобороны, то у меня моментом возникает масса вопросов на предмет того, кому эти заслуги в нашем Минобороны были выгодны», – пишет Золотарева. Отметим, по информации военного волонтера Романа Доника, инициатор награждения Насти Станко, служащая Минобороны, начальник управления коммуникаций и прессы министерства обороны Украины Оксана Гаврилюк. Она знала, кто такая Станко, именно она же подавала на награждение.