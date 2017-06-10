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Блогер: Міноборони зробило крок після якого завтра на Авдієвській промзоні буде телеканал «Звезда», а на Світлодарській дузі – РТР

Блогер: Міноборони зробило крок після якого завтра на Авдієвській промзоні буде телеканал «Звезда», а на Світлодарській дузі – РТР
Український блогер Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що він відверто обурений фактом нагородження журналістки Анастасії Станко грамотою Міноборони. Дмитро Вовнянко нагадує – Анастасія Станко, це та сама, яка разом з журналістом «Громадського» Костянтином Ревуцьким 6 липня минулого року притягли на позиції під Авдієвкою журналістку російської «Нової газети» Юлію Полухіну, після чого в «Новій газеті» вийшов матеріал Полухіної з відео, на якому були відзняті українські позиції.

За словами блогера, ситуація тоді збурила громадськість і викликала гнівну заяву прес-служби штабу АТО. Тоді пані Станко зайняла позицію, ніби нічого осудного вона не зробила, а все збурення – накат влади на свободу слова в Україні. «В країні до біса журналістів, які на фронті були контужені і писали ювелірно обережно, аби не нашкодити – і вони не мають навіть усної подяки, а особу, яка тягає на фронт журналістів російських ЗМІ – нагороджують? Що це? Як це?», – задається питанням блогер.

На його погляд, сталося одне з двох. Або – хтось зі службової халатності, або з інших корисних мотивів підсунув список з пані Станко на підпис міністру оборони, а далі справа техніки. Тоді Міноборони мусить провести службове розслідування і назвати громадськості ім'я героя. Або ж Міноборони треба визнати, що пані Станко все робила правильно і за привезення нею на фронт журналістів російських ЗМІ вони претензій до неї не мають. Тоді штабу АТО час перед пані Станко вибачитися. «Якщо так буде і далі, то завтра на Авдієвській промзоні буде телеканал «Звезда», а на Світлодарській дузі – РТР?», – резюмував Дмитро Вовнянко.
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