Блогер: Порошенко и коалиция БПП и Народного Фронта – лучшие из тех, кто есть, но у них есть один «грех»

Популярный украинский блогер Аллан Левитов на своей странице в Facebook пишет о том, что он искренне считает, что Петр Порошенко лучший Президент из возможных вариантов, как на момент выборов 2014 года, так и теперь. И настоящая команда, проевропейская коалиция Блока Петра Порошенко и Народного Фронта лучшее из того, что есть на данный момент.
В то же время блогер подчеркивает, что самый большой «грех» данной команды – это то, что они не ценят своих сторонников среди обычных граждан. Совсем забывают о них спустя некоторое время, начиная с истории с Муравским и не так уж важны причины, почему его следовало или не следовало уволить. Реализовано это было совершенно «по-скотски», считает Аллан Левитов.
По его словам, также можно вспомнить «благодарность» Насте Станко, возившей представителей агрессора по нашим позициям. «Те, кто подписывал и давал ход этой «заслуженной награде» верно, даже не подумали, что обычные, из народа, симпатики власти – те, кто устал уже от набросов «хробацького», воспримут этот жест, как плевок в лицо», – подытожил блогер.