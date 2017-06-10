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СпецтемаНавальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Навальный развеселили Захарченко и Плотницкого: стать президентом РФ при живом ВВП из мира фантастики

Навальный развеселили Захарченко и Плотницкого: стать президентом РФ при живом ВВП из мира фантастики
Известный украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что второй день подряд украинцы не нарадуются откровениям российского оппозиционера Алексея Навального. Тот в интервью еще одной российской оппозиционерке Ксении Собчак заявил, что первым дело на посту президента РФ он займется тем, что выведет все российские войска с Донбасса и отдаст контроль над украинской стороной границы Киеву.

«Бедные Захарченко и Плотницкий, что же им делать теперь? Осталась одна небольшая деталь – Алексею Навальному предстоит стать президентом России при живом ВВП, который власть никому отдавать не собирается. Но, как бы там ни было, снимаю шляпу перед Навальным. Пошел ва-банк. Стоит уважения. Хотя Крым ему не прощаю. Это отдельная тема для долгой с ним беседы», – написал Вадим Трюхан.

Еще один украинский блогер Карл Волох считает, что заявление Навального свидетельствует о том, что в России появляется значительная масса народа, которого тема империалистической войны более не греет и который не готов платить такую высокую цену за возвращение Украины в империю.
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