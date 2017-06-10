Российский журналист рассказал о мощи украинской нации

Александр Тверской, известный российский журналист, на своей странице в Фейсбуке написал о том, что до вступления в силу безвиза остаются считанные часы, и он уважает Украину за то, что она все-таки добилась отмены визового режима, сообщает replyua.net.
«Считанные часы остались до того момента, как Европейский союз приветственно распахнет свои двери для украинских граждан. Страна, которая находится в тяжелейшей оборонительной войне уже четвёртый год. Страна, у которой вероломно украли часть территории. Страна, которую хладнокровно, всеми путями и методами пытаются уничтожить, лишить самостоятельности, самобытности, самоуважения», отметил Тверской.
По его словам, украинцы продолжают идти наперекор всему и никогда не сдаются, и он не ожидал ничего другого от людей, устроивших Революцию Достоинства, поэтому украинцев нельзя не уважать. Пост Тверского всего за несколько часов собрал множество лайков и комментариев. Многие украинцы поблагодарили журналиста за то, что он остается одним из немногих, кто продолжает открывать глаза всем россиянам на Украину.