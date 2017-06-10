Блогер: такі як Тодуров кістками ляжуть, щоб не було жодної реформи

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Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що зараз пішла ціла хвиля обурення: реформа убиває медицину! Партія «Самопоміч» в деяких український містах влаштувала навіть флешмоб перед міськими радами. «Наша медицина давно уже мертва! Вона мертва уже років 20 точно, лише апарат штучного дихання підтримує роботу серця, а мозок уже вмер. Перед нами – живий труп», – написав Павло Правий.Він додає, що українцям треба звернути увагу на тих, хто виступає проти реформи. Ну, з політичними пройдисвітами-популістами усе зрозуміло. Вони сподіваються, надуривши людей гаслом «Захистимо безкоштовну медицину» набрати собі очків. щоб наступного разу знову пролізти у Раду і далі смачно їсти та солодко пити. Ще проти реформи – більшість лікарів. На жаль – більшість, бо їм і так непогано живеться. «Хтось уявляє яка грошва крутиться у медичній мафії? Я вам пораджу якось вранці підійти до стоянки звичайної міської лікарні і подивитися на яких «тачках» приїздять на роботу головлікар і його заступники, заввідділами і бухгатери. Поцікавтеся, які гроші відмиваються через аптеки, а про ті аптечні пункти, що працюють безпосередньо в лікарнях – взагалі ні слова...», – зазначає блогер.Він нагадує, що яскравий приклад протесту лікарів проти реформи – це позиція пана Тодурова, великого кардіолога, який теж волав про те, що убивають кардіологію. Виявляється, пан Тодуров непогано заробляв на встановленні пацієнтам за грубі гроші стенти, що отримував від держави безкоштовно, а його дружина – на постачанні медичного обладнання. «Хтось бачив заміський маєток Тодурова? А їх, тих «тодурових» - тисячі. У Києві – доларові муьтимільйонери. У обласних центрах – просто доларові мільйонери. У райцентрах – мільйонери гривневі. І вони кістками ляжуть, захищаючи можливість і надалі грабувати своїх пацієнтів. Нас з вами. Вони будуть проти будь-якої реформи. Щоб не було запропоновано - вони будуть проти», – резюмував Павло Правий.