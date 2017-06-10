Дипломат: Украина не может ввести визовый режим с Россией

Вадим Трюхан, известный дипломат, заявил о том, что между Украиной и Россией до сих пор действует Соглашение о безвизовом пересечении границы, и Украине потребуется около шести месяцев только для того, чтобы разорвать такую договоренность, поэтому сейчас Киев не сможет ввести визы.
Как передает replyua.net со ссылкой на Обозреватель, Трюхан подчеркнул, что для расторжения Соглашения о безвизе внешнеполитическое ведомство Украины должно уведомить об этом Россию за шесть месяцев. «Если сегодня пойдет нота о намерении Украины разорвать это Соглашение, то через шесть месяцев она прекратит свое действие и в отношениях с Россией будет введен визовый режим. Для того, чтобы обслуживать всех граждан, которые пребывают на территорию России или путешествуют из Украины в Россию и обратно, нам необходимо большое количество работников консульской службы», подчеркнул Трюхан.
По его словам, он даже представить не может, где Украина всего за полгода найдет профессиональных консульских сотрудников, да и сама Украина в настоящий момент совершенно не готова к отмене безвиза.