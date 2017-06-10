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Окара: к чему автоматически может привести визовый режим с Россией?

Окара: к чему автоматически может привести визовый режим с Россией?
Андрей Окара, известный российский политолог, на своей странице в Фейсбуке написал о том, к чему может привести введение визового режима с Россией, информирует replyua.net.

По его словам, украинские ястребы, которые так упорно добиваются отмены безвиза с РФ, даже не задумались о том, к каким последствиям может привести такое решение, и, если визовый режим будет введен, то он автоматически приведет к визовому режиму с Беларусью. «Не очень понятно, что будет с Закавказьем и Центральной Азией. Вот россиянин, едущий на поезде из Москвы в Кишинев, он должен будет получать визу для проезда по Украине? Украинец, едущий на поезде в Казахстан, он должен будет получать визу? А, вспомнил, больше такого поезда не существует», отмечает политолог.

По его словам, политики, требующие визового режима, также уверены, что после этого россияне не поедут воевать за «ЛДНР», поскольку они думают, что эти «чуваки» едут из РФ в Харьков или другой неоккупированный город, а уже потом – в Донецк или Луганск.
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