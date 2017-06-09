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Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт
Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в соцмережі Facebook пише про те, що прикро, що війна практично нікого уже не цікавить. Ще рік тому обговорювали кожен постріл. Тепер значно більшого масштабу бої проходять майже не поміченими. «Може, тому, що тепер перемагаємо ми і нема про що кричати «зрада» та вимагати судити Муженко-Полторака-Порошенко?», – задається питанням Павло Правий.

За його словами, на Луганщині штурмові групи 93-ї ОМБр приховано просунулися на пару кілометрів вперед і без пилу і шуму зайняли дві стратегічні висоти, упритул вийшовши до «Бахмутки», плюс встановили контроль над селом Жолобок. Побачивши «укропів» сепаратисти добряче перелякалися, а потім спробували контратакувати. В результаті поклали купу своїх бойовиків, але відбити назад втрачене не змогли.

«На жаль, деякі любителі «зради» повелися на брехню, що її розігнав сайт «Страна» про 5 убитих українських вояків. Ще раз: «Страна» вам збрехала. Свідомо. В реальності 93-я втратила 1 солдата», – написав блогер. Він додає, що любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба кожному свідомому українцю передати великий пролетарський привіт.
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