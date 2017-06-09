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Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи
Відомий український блогер і політичний оглядач Тарас Чорновіл на своїй сторінці в Facebook пише про те, що у земельній сфері зараз крутяться мільярди, тому й такий запеклий опір чиниться відкритому ринку землі, щоб не дати селянам права вільно розпоряджатися своєю власною землею. Те ж саме стосується кредитного ринку в аграрному секторі. Під заставу майбутнього урожаю і зараз дають, хоча зі скрипом, кредити.

«Можете самі уявити, на яких фінансових умовах отримуються ці кредити. Під заставу землі умови кардинально інші, та й з’являться зарубіжні іпотечні банки, які вже мають в цій галузі досвід, ресурс і небачено низькі як для України відсоткові ставки. Ви ж розумієте, кому сьогодні це загрожує? Тим самим потужним агрохолдингам, які сьогодні мають власний капітал і можуть діяти практично без жодної конкуренції, а ще нашим «коханим» банкам-кровопивцям. Тому й така паніка у лобістів, що найближчим часом мораторій може впасти й на село прийдуть цивілізовані відносини та дешеві кредити», – написав Тарас Чорновіл. Він додає, що взагалі, сам термін – «не дамо продати землю» – дуже підлий і брехливий, бо в ньому не сказано основного: «Не дамо селянам продати, докупити, внести в заставу їхню власну землю».

За словами Тараса Чорновола, нардепи, коли кричать про якийсь мораторій, то насправді мають право накладати його лише на продаж земель, які є у власності держави. Тільки на них! От тільки зараз у цій частині земельного ринку, який діє на принципах оренди або безоплатної передачі в користування корупція аж квітне, а паралельно з цим землекористування ведеться варварськими методами, без належних сівозмін, адекватного підживлення та, навпаки, із отруєнням землі шкідливими хімікатами.
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