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Блогер: если Тимошенко не справляется со своей фракцией, то как она справится с руководством более 40-млн страны?

Блогер: если Тимошенко не справляется со своей фракцией, то как она справится с руководством более 40-млн страны?
Популярный в Украине блогер и журналист Виктор Уколов на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что, судя из последнего рейтинга эффективности работы глав парламентских фракций, складывается впечатление, что лидер «ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко работой фракции, которую возглавляет, интересуется мало. Судя по статистике. По мнению журналиста, «Батькивщина» испытывает недостаток организатора, которым был Турчинов. Благодаря ему Тимошенко могла ездить по регионам, выступать по телеканалам, а работа делалась, фракция работала и партия жила.

По словам Виктора Уколова, сейчас статистика свидетельствует о кризисе – Юлии Владимировны, которую разрывают желание вести агитационную работу и необходимость заниматься фракцией и тем, ради чего ее выбрали в Верховную Раду – писать законы. Во фракции нет того самого второго зама, который мог спокойно заниматься партией, подстраховывая Тимошенко.

«Между тем работа руководителя фракции гораздо проще, чем работа президента. Это не PR-должность, а тяжелый труд. Если она не справляется с работой руководителя маленькой фракции Верховной Рады, как справится с руководством более 40-млн страны? Вопрос риторический, я думаю», – написал журналист. Отметим, что согласно рейтинга эффективности работы лидеров фракций Тимошенко оказалась в самом конце рейтинга.
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