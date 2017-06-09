Мэй наступила на те же грабли, что и Кэмерон, с треском проиграв выборы, – дипломат

Украинский дипломат Олег Волошин на своей странице в Facebook пишет о том, что удивительно, как столь мощная и хорошо организованная Консервативная партия регулярно находит себе лидеров, которые сначала многих впечатляют, а потом на финальном отрезке дистанции стреляют себе в ногу. Сначала Кэмерон ввязался в абсолютно ненужный и не стоявший остро на повестке общества референдум о выходе из ЕС и проиграл. Теперь только Пинчук его и приглашает, чтоб все могли посмотреть на «лузера» пятилетки на ряду с Хиллари Клинтон.
По словам дипломата, затем его сменщица Тереза Мэй объявляет досрочные выборы, ведет худшую кампанию за десятилетия. «Это ж надо предложить оплату социальной помощи старикам поставить в зависимость от возраста – чем старше, тем платишь больше за уход за собой», – написал Олег Волошин. ,
Он добавляет, что в результате предложений Мэй она с треском проигрывает выборы лейбористам, которых за возврат к социалистической риторике отправляли на свалку истории. Теперь переговоры о Brexit и без того крайне проблемные вообще будут идти неизвестно сколько и как. Во всей этой истории хорошо только то, что сторонники независимости Шотландии с треском проиграли.