Один з відомих волонтерів заплутався і передав безпілотник компанії олігарха, а не в АТО

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Відомий український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що у волонтера Касьянова, «який вважає, що українці не національність, а громадянство», похвалилися тим, що його група «передала» безпілотник компанії «Кернел».За словами Дмитра Вовнянка, якось дивно виходить, адже компанія «Кернел» - №1 в Україні з вирощування соняшника і виробництва соняшникової олії. Власник Кернела, Андрій Веревський – в першій десятці найбагатших людей України. «Питання до аудиторії. Я щось пропустив? У нас допомоги волонтерів на кошти народу потребує вже не тільки армія, але й олігархи?», – задається питанням блогер.За його словами, виникає логічне питання, можливо волонтер Касьянов вже припинив волонтерську діяльність, для армії більше нічого не робить і займається чистим бізнесом, а безпілотник «Кернелу» він просто продав з вигодою для себе? Чи суміщає одне з одним? А де власне закінчується волонтер Касьянов і починається бізнесмен Касьянов? І ще – чому волонтер-бізнесмен Касьянов так болісно реагував, коли його питали чи немає комерційної складової його робота над отим коптером, що був типу під ПТРК?