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Дипломат: это решение приблизит Украину к Североатлантическому альянсу

Дипломат: это решение приблизит Украину к Североатлантическому альянсу
Богдан Яременко, известный украинский дипломат, прокомментировал решение украинского парламента относительно НАТО. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Новое время, дипломат подчеркнул, что такое решение нужно было принимать еще три года назад.

«По крайней мере, Борис Тарасюк вносил соответствующий законопроект. Но избирательные рейтинги власти сделали это реальностью лишь в 2017 году. Это решение, конечно, не сделает нас членом НАТО автоматически, но приближает Украину к Североатлантическому альянсу. И не только потому, что декларирует намерения. А еще и потому, что именно такие положения законодательства возлагают на государство ответственность и обязательство выделять необходимые ресурсы для достижения заявленной цели», подчеркнул Яременко.

Он отметил, что процесс подготовки к членству в альянсе может занять много времени, а также Украине придется приложить максимум усилий к тому, чтобы НАТО пригласила ее к членству, однако, несмотря на все трудности, без решения украинского парламента этого бы вообще не случилось. Яременко уверен, что, если Украине и нужно стремиться к какому-то союзе, то таким союзом непременно должен стать именно Североатлантический альянс.
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