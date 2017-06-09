Эксперт: Тимошенко по-женски обидно, что в политике куча мужиков, а сидела только она – два раза

Украинский политический эксперт и блогер Тарас Загородний на своей странице в Facebook пишет о том, что, похоже, что окружение Юлии Тимошенко наконец-то «родило» какую-то внятную стратегию в ответ на накат на «Батькивщину», а то невнятное булькание «говорящих голов» партии как-то совсем жалко смотрелось последние несколько дней, ведь сложно постоянно говорить на черное белое. По мнению Тараса Загороднего теперь шансы на второй тур резко возросли с понятным результатом и лидерство на выборах в парламент, а все благодаря старым добрым манипуляциям к которым в лагере Тимошенко привыкли.
По словам эксперта, если кратко, то заготовки политтехнологов Тимошенко выглядят следующим образом: «Все, кто меня будет пытаться сажать – тот за Януковича». «Приду к власти – всех посажу» – этот месседж особенно приятен избирателям. «Во власти олигархи и прихвостни Януковича». Ну, и главное: «Если вы такие хорошие, то снижайте цены на газ». По словам эксперта, цены власть опустить не сможет по многим причинам: обязательства перед МВФ.
«Не надо недооценивать ЮВТ. Она с глубокого болота антирейтинга в 2014 году поднялась. Тем, более, что ей, наверное, по-женски обидно, что в политике куча мужиков, а сидела только она – два раза, а рука у нее тяжелая. Бывшие владельцы «Криворожстали» знают», – резюмировал Тарас Загородний.