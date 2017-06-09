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Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?
Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно представить. Реформы идут везде, насколько успешные – вопрос отдельный, но только не в медицине, которая затрагивает подавляющее число граждан страны. «Не знаю, что именно руководит этими людьми – Богомолец, Мусием и прочими – коррумпированность или врожденная склочность и безответственность, но они два с половиной года саботируют любые попытки двоих уже министров что-либо изменить в отрасли», – написал Карл Волох.

По его словам, нынешняя вполне африканская продолжительность жизни в Украине имеет одну-единственную причину – плохую медицину. Это очень просто доказывается: когда мы увозим своих стариков в другие страны, они живут на 10-15 лет дольше и дело не только в стариках, а во всем населении, которое, не получая должной медицинской помощи, и формирует нашу грустную и позорную статистику продолжительности жизни. «Пусть чудес на свете не бывает, и организовать швейцарскую медицину в нищей стране невозможно, но ведь абсолютно реально использовать намного рациональнее те средства, которые бюджет все-таки выделяет», – считает Карл Волох.

По его мнению, между тем, группа людей в парламенте стойко саботирует такие изменения, не предлагая сколько-нибудь пристойной альтернативы реформам. В результате нынешняя ужасающая ситуация консервируется, и пациенты продолжают страдать и умирать и все это под патриотическими и популистическими лозунгами. «Я очень рад, что Ульяне Супрун удалось вчера сдвинуть эту махину с мертвой точки. Надеюсь, это только начало», – резюмировал блогер.
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Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

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