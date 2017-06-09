Цимбалюк: солдаты НАТО могут пугать российских бабушек, а украинцы будут защищать страну сами

Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, считает, что НАТО для Украины – это хорошо, но сейчас речь идет лишь о символических действиях и актах, и этого мало, и точно такое же чувство возникает, когда говорят о переименовании улиц. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, Цимбалюк отметил, что символическими актами сыт не будешь.
«Принять закон проще, чем изменить реальное положение дел в Украине. Последние годы нам показали, что защищать свою страну украинцам придется самим. Натовскими солдатами российская пропаганда может пугать только российских бабушек и жителей на захваченных территориях Украины. Много стран Европы, членов НАТО, настолько озабочены нежеланием нервировать русских, что в обозримом будущем не согласятся на вступление Украины в Альянс», отмечает Цимбалюк.
По его словам, еще в 2008 году Германия и Франция заблокировали предоставление Украине плана действий для вступления в альянс, и Украина не может стать членом НАТО, причем из-за конфликта на Донбассе, и намного важнее была медицинская реформа, чем закон о НАТО.