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Цимбалюк: солдаты НАТО могут пугать российских бабушек, а украинцы будут защищать страну сами

Цимбалюк: солдаты НАТО могут пугать российских бабушек, а украинцы будут защищать страну сами
Роман Цимбалюк, известный украинский журналист, считает, что НАТО для Украины – это хорошо, но сейчас речь идет лишь о символических действиях и актах, и этого мало, и точно такое же чувство возникает, когда говорят о переименовании улиц. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Гордон, Цимбалюк отметил, что символическими актами сыт не будешь.

«Принять закон проще, чем изменить реальное положение дел в Украине. Последние годы нам показали, что защищать свою страну украинцам придется самим. Натовскими солдатами российская пропаганда может пугать только российских бабушек и жителей на захваченных территориях Украины. Много стран Европы, членов НАТО, настолько озабочены нежеланием нервировать русских, что в обозримом будущем не согласятся на вступление Украины в Альянс», отмечает Цимбалюк.

По его словам, еще в 2008 году Германия и Франция заблокировали предоставление Украине плана действий для вступления в альянс, и Украина не может стать членом НАТО, причем из-за конфликта на Донбассе, и намного важнее была медицинская реформа, чем закон о НАТО.
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