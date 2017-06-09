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Дипломат: Великобритания в тупике, в стране могут состояться еще одни выборы

Дипломат: Великобритания в тупике, в стране могут состояться еще одни выборы
Известный украинский дипломат Богдан Яременко на своей странице в Facebook пишет о том, что в Великобритании существуют некрасивые прецеденты гигантских расхождений между данными экзитполов и реальными результатами парламентских выборов. Но если те результаты экзитполов, которые демонстрируют все британские каналы, подтвердятся, то Тереза Мэй начинает выборы и проигрывает.

По словам Яременко, консерваторы получают 314 мест, а для формирования большинства нужно 326. При этом консерваторы заявляли, что не будут вступать в коалиции. Если так, то Тереза Мэй может потерять должность и войти в историю острова как премьер-министр с самым коротким периодом пребывания в должности.

Дипломат отмечает, что кроме этого на Великобританию в этом году могут ожидать еще одни выборы, вторая по численности фракция – 266 мест будет принадлежать лейбористам, которые не смогут сформировать большинство. «Ну, и что делать Британии с Брекзитом, какую переговорную позицию занять вполне неясно… Досрочные выборы в исполнении Терезы Мэй могут оказаться равной степени красивым, но и неэффективным политическим маневром», – резюмировал Богдан Яременко.
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