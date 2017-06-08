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Блогер: журналист, спровоцировавший на удар Шабунина такой же мудозвон

Блогер: журналист, спровоцировавший на удар Шабунина такой же мудозвон
Известная украинская блогер Екатерина Золотарева на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что не очень далеко наши главные антикоррупционеры отошли от своих оппонентов, а в некоторых случаях даже переплюнули. Ситуация с этой повесткой Виталия Шабунина несколько комичная, взял бы да пришел в военкомат безо всякого шума встать на учет, что ж тут такого? Зачем поднимать непонятную волну, учитывая, что никакой мобилизации на данный момент нет и подавно, а он в принципе не имеет никакой военной базы за спиной, чтобы призываться в качестве какого-то военного специалиста.

По словам блогера, тем не менее, Шабунин затроллился – отреагировал бурно и публично. В итоге таки пошел. Дальше по месту произошла провокация одного луганского блогера, на нее последовала явно неуместная реакция Шабунина в виде то ли удара, то ли отмашки. Спустя время, блогер исподтишка еще и с баллончиком в Шабунина брызнул. Вся эта история запечатлена на видео и все такое, каждый может посмотреть и сделать самостоятельные выводы. «Лично меня здесь задело другое. Некоторые особи, всерьез мнящие себя мыслящими, считают подобные методы нормальными. Ну, мол, раз не нравится нам конкретный человек, то против него все сгодится! Троллить, провоцировать, издеваться, травить, да хоть убить», – написала Золотарева.

По ее словам, в обществе тех, кто хоть немножко касаем процесса полит пиара и технологий, такие методы считаются самым последним, что можно использовать против человека. Если кто-то на полном серьезе в этой ситуации доказывает, что мудозвон Филимоненко здесь красавчик – посылайте в правильном направлении, это явно такой же самый гнилой мудозвон.
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