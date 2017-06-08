Борис Акунин назвал имя самого важного человека в российской истории

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Российский писатель, литературовед и переводчик Борис Акунин на своей странице в Facebook пишет о том, что он задал своим читателям вопрос, кто, по их мнению, самый важный человек в российской истории. Писатель пишет, что получил весьма предсказуемый ответ. С большим опережением в опросе победил Петр Первый.«Это было предсказуемо. У меня в предисловии к еще не вышедшему 5 тому «Истории российского государства» (он весь про Петра) феномен необычайной популярности этого монарха объясняется тем, что он импонирует обеим традиционно враждебным российским партиям, только по разным причинам. «Государственникам» он нравится, как создатель мощной военной державы, «либералам» – как западник, повернувший страну лицом к Европе, но лично я Петра главным персонажем отечественной истории не считаю», – написал Борис Акунин. По его мнению, важность исторической фигуры следует оценивать вот по какому критерию: если бы человека не случилось вовсе, насколько изменилась бы судьба страны? Борис Акунин отмечает, что личность Петра, конечно, оставила яркий отпечаток на российской исторической ткани, но не ключевую.По словам писателя, однако есть человек, без которого Россию в ее нынешнем состоянии представить совершенно невозможно. Ему бы я и отдал первенство. Это Пушкин, которого назвали всего несколько комментаторов. Просто вообразите, что Пушкина никогда не было, получилась бы какая-то другая Россия, и говорила бы она на каком-то другом русском языке. Все равно что Англия без Шекспира. «Если же говорить о России в более узком, политическом смысле, то тут я согласен с теми, кто назвал самой важной персоной Ивана III. Этот человек создал государство, которое существует до сегодняшнего дня. Все сильные и слабые его стороны восходят ко второй половине XV века. Ремонт производился неоднократно, но фундамент всё тот же, заложенный великим князем Иваном Васильевичем», – резюмировал Борис Акунин.