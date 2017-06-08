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Блогер пояснив дивну поведінку антикорупціонера Шабуніна: хлопець просто почав «косити»

Блогер пояснив дивну поведінку антикорупціонера Шабуніна: хлопець просто почав «косити»
Відомий український блогер Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що в історії з главою правління «Центр протидії корупції» Віталієм Шабуніним – все цікавіше і цікавіше, адже згідно редакції нового наказу МОУ діагноз Шабуніна вже не дає йому право мати «білий квиток». Тобто, реально, на сьогоднішній день Віталій Шабунін – повністю військовозобов'язаний і його «білий квіток» – не діє.

За словами блогера, хтось може заперечити, що мобілізації наразі немає, призивають лише студентів, які мали у виші військову кафедру, а мали її далеко не всі.

«От наприклад. Я закінчив технічний виш і маю фах інженера-механіка, тобто такий, якого армія потребує, але військової кафедри у мене не було. Я, розумієте, закінчив технічний виш у Запоріжжі, тоді як пан Шабунін закінчив Рівненський інститут слав'янознавства Київського славістичного університету, де, принаймні наразі, форма навчання – лише платна. В платному Рівненському інституті слов'янознавства КСУ військова кафедра - є! Тобто під мобілізацію пан Шабунін – потрапляє», – написав Дмитро Вовнянко.
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