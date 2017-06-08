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Дипломат: теперь саммит НАТО в 2018 году станет решающим для Украины

Дипломат: теперь саммит НАТО в 2018 году станет решающим для Украины
Известный украинский дипломат и блогер Вадим Трюхан на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что Верховная Рада Украины определила вступление Украины в НАТО внешнеполитической целью. По словам дипломата, было бы конечно лучше, чтобы это решение приняли где-то в 2005 или по крайней мере в 2014 году, но хоть так, ведь лучше поздно, чем никогда.

По мнению Вадима Трюхана, после проголосованного в Раде решения расслабляться ни чуточку нельзя. НАТО просто так за красивые глаза или протокольные улыбки новых членов не принимает. Теперь надо засучить рукава и работать над: выполнением ГНП, получением ПДЧ, желательно на следующем саммите НАТО в 2018 году, реформами, которые обеспечат выполнение Украиной критериев кандидата на членство, убеждением государств-членов НАТО в том, что членство Украины принесет добавленную стоимость самому Североатлантическому Альянсу и каждому его члену.

Дипломат подчеркивает, что также нужно заняться нейтрализацией намерений России не допустить членства Украины в НАТО и разъяснением людям, что такое НАТО и почему членство в нем жизненно важно для Украины. «Задач много, но они реалистичны, в частности в случае обеспечения синергии усилий государства и гражданского общество. Проколов типа провала на Бухарестском саммите 2008 года допустить нельзя ни в коем случае!», – резюмировал Вадим Трюхан.
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