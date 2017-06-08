Журналист рассказал о единственной возможности разрыва между украинцами и россиянами

Искоренение из украинской территории русского языка – это единственный возможный путь, который поможет разорвать все связи между украинцами и россиянами. Как сообщает replyua.net, соответствующую точку зрения на своей странице в соцсети Facebook представил украинский журналист Сергей Иванов, пообщавшийся со своим российским коллегой.
По информации Иванова, у него, как украинца состоялся типичный разговор с русским. «Первый явно доброжелательно воспринимает второго, как дурака, а второй так же доброжелательно держит фигу в одном кармане и чем - в другой. Ничего личного - так сложилась история», - написал Иванов.
Журналист добавил, что в ходе беседы с российским журналистом была затронута тема разделения дискурсов между странами, окончательного социокультурного разрыва. В тот момент, пишет Сергей Иванов, россиянин буквально поразил его своим заявлением. «Мой российский коллега заявил, что для того, чтобы Украина окончательно порвала с россиянами, в стране должен быть искоренен русский язык. «Если хотите, чтобы нас с вами не связывало ничего, запретите русский язык. Просто полностью от него избавьтесь», - процитировал слова представителя СМИ Иванов. Также он добавил, что с такой мыслью «искреннее согласился».