Журналистка: слабо верится, что после двух законопроектов, наши доктора резко изменятся на вундеркиндов и докторов хаусов

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Популярный в Украине журналист и блогер Марина Даниилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook пишет о том, что очень слабо верится, что после двух законопроектов, наши отечественные светила медицины резко изменятся на вундеркиндов и докторов хаусов. По словам журналистки, более того, возникает чувствую разочарование, когда толковые выпускники медвузов усиленно учат немецкий, в надежде удрать строить карьеру где-то подальше.«Тем не менее «мертвые» больницы и лишний балласт с ксивами «докторов» должны навсегда уйти в прошлое. Когда тебе не 18, ты понимаешь, что можно где-то сэкономить: на пирушках, тряпках, на алкоголе, но на здоровье и возможности ходить к цивилизованному врачу плевать нельзя. На память о «бесплатной медицине для всех» есть огромный шрам на ноге. В память о стафилококке пришлось ходить к иммунологу, как на работу 7 месяцев. Больше я на такое не куплюсь», – написала Марина Данилюк-Ярмолаева.Она добавляет, что при рассмотрении медицинской реформы очень хотелось бы попросить депутатов уровня Березенко и Тимошенко меньше спекулировать на реформе медицины с трибуны Верховной Рады – это вдвойне противно.