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Геращенко: Фомы неверующие в Украине не определяют сегодня политику, потому что мы никогда не получили бы с их воем ни безвиз, ни Соглашения

Геращенко: Фомы неверующие в Украине не определяют сегодня политику, потому что мы никогда не получили бы с их воем ни безвиз, ни Соглашения
Парламент Украины проголосовал за законодательное определение приоритетов внешней политики страны, главным из которых является членство Украины в НАТО. Первый вице-спикер Верховной Рады Украины Ирина Геращенко уже заявила, что никто может не сомневаться, что главным при окончательном решении стать членом НАТО в Украине будет референдум. Такой же путь прошли все страны, соседней от нас восточной Европы, прежде, чем присоединиться к Альянсу.

По словам вице-спикера, все, кто говорит, что Украину никто нигде не ждет и нам ничего не светит, пока идет война в Донбассе и пока аннексирован Крым, не помешало бы больше верить в свою страну.

«Я тысячи раз в этом сессионном зале слышала, что Украине не предоставят безвизовый режим с ЕС и не ратифицируют Соглашение, пока идет война. И слава Богу, что эти Фомы неверующие в Украине не определяют сегодня политику, потому что мы никогда не получили бы с их воем ни безвиз, ни Соглашения. Побеждает тот, кто верит! Тот, кто верит, зайдет во все двери и даже когда его там не очень ждали – то примут, потому что против веры нет границ. Верьте в Украину, друзья!», – написала Ирина Геращенко.
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