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Блогер: парламент принял стратегически важное решение о вступлении в НАТО, которое сделает нас еще дальше от Мордора

Блогер: парламент принял стратегически важное решение о вступлении в НАТО, которое сделает нас еще дальше от Мордора
Известный украинский блогер Семен Кабакаев на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что Верховная Рада Украина приняла сегодня стратегически важное решение о вступлении в НАТО. Это решения – не просто декларация или намерения Украины на ближайшие 10 лет, это стратегический сигнал Западу, в частности США, о том, что, несмотря на российскую агрессию, Украину не свернет с намеченного пути.

Блогер отмечает, что по факту, мы являемся форпостом на границе Евросоюзом. Несмотря на все наши проблемы, мы единственные кто дал достойный отпор России и ее руководству, не взял нейтралитет, не стал буфером между Западом и Россией.

«Членство в НАТО должно стать для Украины как поступление в вуз мирового уровня, для студента выпускника. Хоть школа была старая и советская, но вуз даст нам большую возможность утвердиться в этом мире и поменять его, уже с новыми ценностями и стандартами. Очередной шаг, который сделает нас еще дальше от Мордора, «совка» и ближе цивилизации», – написал Семен Кабакаев.
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