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Блогер: чому волонтери не влаштовують істерики, як наші антикорупціонери, а самі їдуть на фронт, аби підтримати хлопців?

Блогер: чому волонтери не влаштовують істерики, як наші антикорупціонери, а самі їдуть на фронт, аби підтримати хлопців?
Український блогер і журналіст Дмитро Вовнянко на своїй сторінці в Facebook пише про те, що він знає не менше десятка волонтерів, які не просто регулярно їздять на фронт, які якийсь час на фронті перебувають разом з бійцями, обслуговують дорогу високотехнологічну апаратуру, допомагають бійцям освоювати техніку і вдосконалювати свої знання, сплять у тих самих холодних наметах, де, якщо зранку не докинули в буржуйку, – зуб на зуб не ловиться.

За словами блогера, ці самі волонтери їдять те саме, що й бійці просто з того самого почуття, що зветься патріотизмом і відповідальністю за Батьківщину. «До чого я це? До того, що жоден з тих волонтерів жодного разу не влаштовував воєнкомам істерику через повістку. Навпаки кожен з них мінімум по пару разів сам приходив до військомату, аби знову почути те саме: «Ні. Непридатний», – написав Дмитро Вовнянко.

Він додає, що власне – тому й опинилися у волонтерах. Жоден з тих волонтерів за роки війни не обріс ані земелькою, ані садибкою. Нічим. Земельками і садибками обростають успішні, тобто – прибуткові, антикорупціонери, одним з яких є Віталій Шабунін. Оті самі, що влаштовують істерики, коли їм до дому повістки приносять.
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