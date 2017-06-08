Зорян Шкиряк опять попался на лжи

Известный блогер Павел Шехтман на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что советник главы СБУ Юрий Тандит четко заявил, что в СБУ на данный момент нет данных о российском следе в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.
Как пишет блогер, в то же время советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк вещал недавно, мол у СБУ есть все доказательства, что эта мутная история – часть великого заговора ФСБ, к которому относятся и все прочие убийства в Киеве, но при этом не предоставил никаких доказательств.
«Так есть доказательства или Шкиряк опять просто колыхал воздух? И вообще, удивляюсь, как украинский политикум не понимает простых вещей. Если в других странах прислушиваются к любым намекам высокопоставленных чиновников, то не потому, что они чиновники, а потому, что такая репутация у чиновников создана, что люди на этих должностях как правило отвечают за свои слова, а, если люди из элиты несут все что взбредет в голову – хоть про атомную бомбежку Донецкого аэропорта – то они добиваются совершенно несерьезного отношения ко всему вообще, что скажет человек, отмеченный печатью принадлежностью к этому политикуму», – написал Павел Шехтман.