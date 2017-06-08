валюта
СпецтемаПономарь: сегодня очень важный день, и, возможно, он станет историческим

Зорян Шкиряк опять попался на лжи

Зорян Шкиряк опять попался на лжи
Известный блогер Павел Шехтман на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что советник главы СБУ Юрий Тандит четко заявил, что в СБУ на данный момент нет данных о российском следе в покушении на жизнь добровольцев АТО Адама Осмаева и Амину Окуеву.

Как пишет блогер, в то же время советник Министра внутренних дел Зорян Шкиряк вещал недавно, мол у СБУ есть все доказательства, что эта мутная история – часть великого заговора ФСБ, к которому относятся и все прочие убийства в Киеве, но при этом не предоставил никаких доказательств.

«Так есть доказательства или Шкиряк опять просто колыхал воздух? И вообще, удивляюсь, как украинский политикум не понимает простых вещей. Если в других странах прислушиваются к любым намекам высокопоставленных чиновников, то не потому, что они чиновники, а потому, что такая репутация у чиновников создана, что люди на этих должностях как правило отвечают за свои слова, а, если люди из элиты несут все что взбредет в голову – хоть про атомную бомбежку Донецкого аэропорта – то они добиваются совершенно несерьезного отношения ко всему вообще, что скажет человек, отмеченный печатью принадлежностью к этому политикуму», – написал Павел Шехтман.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Навальный: знаю, что мои слова очень не понравятся украинцам

Срочно: Блогер: Лещенко обзавидуется – у Савченко дорогостоящая квартира в Москве
Важное за сутки
09 июн 2017
13456

Невзоров назвал причину, по которой Путин аннексировал Крым и развязал войну на Донбассе

Путин отличается «первобытным мышлением», и именно по этой причине он аннексировал Крым, а также развязал военный конфликт на Донбассе. Как сообщает replyua.net со ссылкой на Эхо Москвы, такое

09 июн 2017
7064

Блогер: что руководит Богомолец, Мусием и прочими, что они два с половиной года саботируют любые изменения в медицине?

Украинский блогер Карл Волох на своей странице в Facebook пишет о том, что ничего циничнее и омерзительнее, чем деятельность нынешнего комитета Верховной Рады по здравоохранению, невозможно

Последние новости

Київ заборонив в’їзд до України німецькому політику

Російський опозиціонер Навальний зробив важливу заяву щодо Донбасу

На Полтавщині викрили мережу браконьєрів

Геращенко назвала головну умову візового режиму з Росією

У Єнакієвому можлива екологічна катастрофа

У ЄС виступили проти ідеї Порошенка щодо паспортів для жителів окупованих регіонів

Блогер: любителям товариша Гужви і його помийниці під назвою «Страна» треба передати великий пролетарський привіт

Грібаускайте повідомила, що Литва прийме на реабілітацію українських бійців

Трамп планує поскаржитись на екс-керівника ФБР Комі до Мін’юсту та Сенату

Безвіз буде впроваджено в 4 етапи

Віталій Кличко розповів, кому належать незадекларовані ним будинки, де живе його родина

Поблизу Києва знову знайшли львівське сміття

Аваков зустрівся з блокувальниками одеського концерту Білик

Експерт розповів, чому лобісти продовження мораторію ринку землі панічно бояться земельної реформи

Парламент може проголосувати за візовий режим з РФ вже наступного тижня – Парубій

У НАТО прокоментували прагнення Києва до вступу до Альянсу

Нардеп: если бы референдум по вступлению в НАТО проводился сегодня, то более 70% украинцев проголосовали бы «за»

Гройсман закликав мешканців Криму сплачувати внески до ПФУ

У Нацбанку пояснили підвищення цін

Аваков анонсував збільшення вдвічі потужності видачі біопаспортів

 Новости за день