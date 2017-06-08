Журналистка: Виталий Шабунин по сравнению с Майклом Щуром – слизняк, а не мужчина

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Украинская блогер и журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева на своей странице в Facebook пишет о том, что многие написали аналитики по поводу повестки антикоррупционера Виталия Шабунина, но в связи с этим инцидентом можно вспомнить одно – летом 2015 года повестку в военкомат получил Майкл Щур, выложил ее фотку, написал, что в эфире увидится через год, поедет на обучение в военную часть. Через 444 дня демобилизовался с записью «деловод» в военном билете.По словам блогера, на самом деле такую знаменитость и не подумали бы отправлять где-то на самую передовую. Однако для самого Щура – это стало хорошим штрихом: «человек», «не трус». На карьеру телезвезды длительное пребывание в Десне тоже не повлияло. Что касается Виталий Шабунина, то можно быть антикоррупционером номер один, но для «уточнения военно-учетных данных» в райвоенкомат можно сходить и без толпы журналистов: «Спасите, с поезда в Нацгвардию снимают!».Марина Данилюк-Ярмолаева подчеркивает, что очень много мужчин получали такие повестки, имея проблемы со здоровьем: сходили, уточнили, медкомиссию прошли – и гуляй дальше. Криками же «я болен, а повестка – это репрессии» антикоррупционер ставит себя в один ряд с Песным в памперсах или Насиров в одиялке. Те тоже очень сильно давили на аргумент «у меня проблемы со здоровьем – не хочу уголовное дело». «Есть определенные критерии, которые определяют отношение к мужчине как к мужику, а не слизняку. Слушаешь маму в 40 лет? Нафиг с пляжа. Завидуешь успехам своей, считаешь ее деньги? Нафиг. Пригласили на беседу в военкомат, а ты истеришь и приглашаешь прессу вместо того, чтобы самому решить свои проблемы? Окончательно нафиг», – резюмировала журналистка.