Блогер: Савченко знову довела, що віддана Кремлю – вважає перспективи членства України в НАТО «нездійсненними»

Відомий український блогер Павло Правий на своїй сторінці в Facebook пише про те, що нардеп Надія Савченко нарешті пояснила те, чому голосувала проти включення в порядок денний Верховної Ради проекту закону «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». Виявляється, голосувала проти, бо цей закон «нездійсненний, бо не беруть до НАТО країни з невирішеними територіальними проблемами».
Як пише Павло Правий, зважаючи на таку відповідь Савченко хочеться їй задати три питання. Перше з яких це те, що проект закону приймається не на завтра, це – стратегія на середньо і навіть далекострокову перспективу, на найближчі років 10. Чи значить це, що Надія вважає: територіальні проблеми, тобто окупацію Москвою Криму, вирішено не буде? Чи вважає вона, що Крим – російський? Друге питання, якщо Савченко голосувала проти, бо до НАТО нас не приймуть і нема чого город обманювати, то за її логікою, нам треба терміново приєднуватися до Росії. Туди країни з територіальними проблемами приймають без проблем. Такий проект буде «здійсненним»? Павло правий наголошує, що найголовніше хотілося б спитати у Савченко, хто їй сказав, що до НАТО не приймають країн з невирішеними територіальними проблемами? Де вона таке в Статуті НАТО вичитала? Чи бува це не московські пропагандисти таке сказали?
За словами блогера, Савченко не завадило б знати, що в НАТО не просто членом, а засновником є Великобританія, котра мала и має територіальну суперечку за Фолклендські (Мальвінські) острови і навіть воювала за них. Також членом НАТО є Туреччина, яка окупувала частину Кіпру і має дуже суттєву територіальну суперечку з республікою Кіпр, яку підтримує інший член НАТО – Греція. Про прямі військові сутички між двома членами НАТО у 1964 році чула шановна експерт? «Надя, як відомо, академію не кінчала. Вона все більше по горілочці виступає, а то б знала, що досі є невирішена територіальна суперечка між двома членами НАТО – Канадою та Данією щодо острова Ганса. І цей крихітний, але дуже вдало розташований острівець уже десятки років отруює стосунки між цими країнами», – зазначив Павло Правий. Він додає, якщо Савченко цих елементарних речей не знає і несе маячню, то як назвати її фанатів, що хочуть людину з фантастично примітивним кругозором і таким само мисленням привести до влади, а, якщо вона це знає і несе маячню, то тоді ще сумніше. Тоді виникає питання «на кого працюємо»?