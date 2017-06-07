Блогер: если бы не Порошенко, прекрасно жилось бы нам при Тимошенко – президенте Украинского федерального округа в составе РФ

Известный украинский блогер Мирослав Олешко на своей странице в Facebook пишет о том, что к третьей годовщине президентсва Петра Порошенко нужно просто представить себе Украину, в которой разрушена Одесса, Харьков, Днепр. В Киеве комендантский час с 21:00, экономика полностью уничтожена, гривна перестала существовать как национальная валюта. Запрет ВКонтакте и Одноклассников на фоне таких рассуждений кажется сказкой, ведь во время войны отсутствовал вообще Интернет из-за военного положения и поврежденных линий.
Еще один известный украинский блогер Екатерина Золотарева на своей странице в Facebook отмечает, что, если бы три года назад победила Юлия Тимошенко, то мы с вами сейчас делали бы все то же самое: вспоминали, спорили, перечисляли ошибки и достижения.
«Думаю, даже война закончилась бы уже давно. Года три назад и закончилась бы, скорее всего. Да и доллар, возможно, был бы подешевле, а вконтактики с одноклассниками – в свободном доступе. В общем, прекрасно жилось бы нам при президенте Тимошенко – президенте Украинского федерального округа в составе РФ», – резюмировала Екатерина Золотарева.