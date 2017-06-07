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Эксперт: «дореформировались» с законом о люстрации, который люстрацию, по сути, и остановил, теперь то же с медициной

Эксперт: «дореформировались» с законом о люстрации, который люстрацию, по сути, и остановил, теперь то же с медициной
Известный украинский блогер и экономист Тарас Загородний на своей странице в Facebook пишет о том, что больше всего раздражает, так это то, что «реформаторы» разного калибра и причастности к власти сами приближают неминучий реванш тех, кто не хочет изменений и хочет сохранить все как есть. По мнению блогера, все так происходит из-за пафосности, большевистских замашек, готовых поддерживать любой бред, если на нем штамп МВФ.

По словам Тараса Загороднего, в первую очередь – это касается так называемой «медицинской реформы», которую нам пихают без обсуждения и тестирования хотя бы на одном регионе. Причем в ход идут откровенно грубые манипуляции, когда во время флешмоба рассказываются истории о том, какое низкое качество врачей, но при этом продвигается законопроект, который даже не обещает повысить качество обслуживания, а по сути концентрирует в руках финансовые потоки на медицину в Киеве. Эксперт отмечает, что «реформаторов» не смущает тот факт, что сами они вообще за то, чтобы чиновников было меньше, поскольку это уменьшает коррупционные риски, но при этом продолжают поддерживать создание еще одной бюрократической структуры.

«Ребята, голову иногда включайте и думайте, за что выступаете и как выступаете и иногда включайте критическое мышление. Уже «дореформировались» с законом о люстрации, который люстрацию, по сути, и остановил и таких «реформ», которые до озверения народ доводят уже с десяток можно назвать», – резюмировал Тарас Загородний.
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