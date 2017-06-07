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Блогер рассказал, как раз и навсегда покончить с прогулами в Верховной Раде воюющей страны

Блогер рассказал, как раз и навсегда покончить с прогулами в Верховной Раде воюющей страны
Блогер Андрей Капустин на своей странице в соцсети Facebook пишет о том, что сегодня спикеру Верховной Рады Андрею Парубию ничего не оставалось делать, как объявить пленарное заседание закрытым, поскольку большинство нардепов не явилось в сессионный зал после обеда, чем сорвали работу главного законодательного органа воюющей страны. Андрей Капустин отмечает, что, например, от БПП в зале работало только 85 штыков из 140. Остальные, видимо, решали, как снова посадить изменницу Тимошенко, а почти все отсевающие депутаты фракции «ВО «Батькивщина», видимо, собирали своему лидеру сухари.

По словам блогера, Парубий, конечно же строго произнес, что списки всех, кого не было на заседании, будут опубликованы, чем он только повеселил оставшихся депутатов и журналистов.

Андрей Капустин отмечает, что вот, если бы вслед за публикацией списков следовало действие номер два – если бы после этой самой публикации, фигурантов отлавливали бы специальные преторианцы и волокли на Европейскую площадь, где стояли бы специальные помосты. Там провинившихся депутатов раздевали бы до нижнего белья и приковывали цепями к позорным столбам. После чего народ выстраивался бы в очередь и зачерпывая ковшиками из чанов с дерьмом, плескал бы в прогульщиков. И длилось бы это развлечение, транслируемое в прямом эфире по всем главным каналам, часов пять. Потом депутатов бы освобождали от цепей и они должны были бы еще идти пешком вверх по Грушевского – в душевую Верховной Рады. «Кстати, все это удовольствие нужно было бы сделать платным... Неужели кто-то из вас пожалел бы сто гривен за возможность облить фекалиями какого-нибудь народного избранника или избранницу? Вот тогда бы дисциплинированным стал парламент», – резюмировал Капустин.
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