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Успешность медицинской реформы мы увидим, когда сами чиновники начнут ходить в обычные больницы, а не летать в США или Германию, – блогер

Успешность медицинской реформы мы увидим, когда сами чиновники начнут ходить в обычные больницы, а не летать в США или Германию, – блогер
Известный украинский блогер Николай Давыдюк на своей странице в Facebook пишет о том, изменение принципа финансирования медицинской отрасли, чтобы деньги шли за человеком, а не больницей или пунктом бюджета – довольно важный пункт реформирования. По мнению блогера, с этим согласится каждый, кто хоть раз испытывал на себе пренебрежительное отношение в разных больницах, где первым вопросом было ни что произошло, а чего притащились. Никто из нас не был в больнице клиентом, хотя услуги оплачивались бюджетом.

По словам Николая Давыдюка, в центре новой системы станет больной, а не врач и больница и это приведет к конкуренции и врачей и больниц. Очень важно, чтобы по результатам реформы и сам врач почувствовал себя важным профессионалом, которому не придется просить, а то и требовать взятку. Ему не хватает на нормальную жизнь. Не все из них ценители Бриони и Вдовы Клико, части просто необходимо понимание завтрашнего дня, возврат инвестиций в образование и достойная оплата его труда.

Блогер подчеркивает, что в то же время для понимания реалий, мы должны помнить стартовые позиции, а это бюджет до 100 долларов на человека в год. Для того, чтобы построить реально качественную медицину европейского образца нужны миллиарды, но это не повод опустить руки и сказать ничего не получится. Это повод изменить подходы и принципы, уничтожить коррупцию, исправить искаженную систему и эффективно начать искоренять то, что есть и на базе этого начать строить новую систему, где украинцы, обычные люди смогут получать нормальную медицину, нормальную настолько, что и сами чиновники будут ходить в обычные больницы, а не летать в США, Израиль или Германию.
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