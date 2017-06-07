Блогер: три года президентства Порошенко – есть чем гордиться

Популярный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в соцсети Facebook перечислил самые важные достижения президента Петра Порошенко, которые ему удалось достичь за три года президентства.
По словам Дмитрия Вовнянко, благодаря усилиям президента в стране установлена парламентско-президентская форма власти после Майдана. Досрочные выборы в Верховную Раду – проведены. Децентрализация – работает. Там, где качественные руководители, например, Резниченко – Днипровщина, Москаль – Закарпатье, там уже ощутимые результаты. Профицит местных бюджетов 35%. Безвизовый режим Украины получила. Общественное телевидение – в процессе создания. Зона свободной торговли с ЕС работает с 1 января 2016. Налогов стало меньше. Президент сдержал свое обещание и закрыл в Липецке кондитерскую фабрику.
По мнению блогера, особая заслуга Порошенко – это возрождение боеспособной армии. Ее одели в новую форму. В Украине наконец-то появилась дипломатия, несмотря на невероятные попытки России, Украине удается убеждать западных партнеров сохранять режим санкций. «Нафтогаз» выиграл Стокгольмский суд у «Газпрома». Коррупционеров арестовывают и судят, как никогда раньше. Украина не отказалась от своих территорий и ведет за них тяжелую борьбу. Появилась Патрульная полиция, продолжается реформа прокуратуры. Обновляется Верховный суд. Продолжается декоммунизация. Только на ТВ установленная квота на украинский язык на уровне 75%. Несмотря на войну, экономика прекратила падение и показывает стабильный рост. Уровень жизни украинцев и близко не упал до уровня Британии 1942 года. Хотя это в значительной степени заслуга двух премьеров, а не президента.