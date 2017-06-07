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Блогер: помогите медреформе хоть чем-нибудь. Она в наших интересах, а ее противники не пожалеют денег, чтобы похоронить хорошую идею

Блогер: помогите медреформе хоть чем-нибудь. Она в наших интересах, а ее противники не пожалеют денег, чтобы похоронить хорошую идею
Популярный в Украине блогер Сергей Марченко пишет о том, что врачи – это, в первую очередь, люди. В обществе отношение к ним непростое и часто диаметрально противоположное. Одни на врачей молятся, считают спасителями и чудотворцами, благодарят за сверхурочные и ночные дежурства. Другие ругают взяточниками и бездельниками, а они – просто люди и спасители, и бездельники. Один после дежурства читает медицинские книги, чтобы спасти больше людей, другой пьет спирт в ординаторской. Кто-то сутками не выходит из операционной, а кто-то специально ставит неверный диагноз, чтобы срубить бабла на не нужной пациенту операции.

По словам Сергея Марченко, как и все люди, врачи в одинаковой ситуации могут поступить по-разному в зависимости от настроения, усталости, других факторов, поэтому очень важно, чтобы у врача постоянно была мотивация в каждой ситуации поступать по-людски. Сергей Марченко отмечает, что предлагаемая медицинская реформа впервые в истории современной государственной медицины предусматривает мотивацию врачей. Зарплата врача будет привязана к количеству обслуженных пациентов. Это значит, что даже если у врача нет настроения, он постарается не обижать больных, чтобы они обратились к нему повторно и не ушли к другому доктору.

«Мне трудно представить себе районную больницу, где вокруг тебя порхают добрые эльфы в белых халатах, но, по логике, на выходе в украинской медицине должно получиться что-то гораздо лучшее, чем есть сейчас, поэтому за это стоит бороться. Позвоните своим знакомым депутатам, политикам, общественным активистам. Приходите под Раду. Помогите медреформе хоть чем-нибудь. Она в наших интересах, а ее противники не пожалеют денег на подкуп депутатов и СМИ, чтобы похоронить хорошую идею», – резюмировал блогер.
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